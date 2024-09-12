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Дэвид Бекхэм показал редкие школьные фотографии своей дочери Харпер

Дэвид Бекхэм показал редкие школьные фотографии своей дочери Харпер
Дэвид Бекхэм
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Счастливый футболист поделился селфи на фоне семейных снимков. Дэвид и Виктория Бекхэм вместе более 25 лет. Недавно супруги выпустили документальный фильм о своей жизни и получили за него престижную премию «Эмми». Спортсмен похвастался наградой, опубликовав кадр с заветной статуэткой.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Внимательные поклонники рассмотрели на фоне школьные фотографии дочери Дэвида и Виктории, а также их сыновей. Харпер Бекхэм уже 13 лет. Она всё чаще выходит в свет с родителями и постепенно приобщается к светской жизни.

Девочка учится в частной школе для девочек Глендауэр, которая считается одним из самых престижных учебных заведений Великобритании. С возрастом она всё сильнее становится похожа на отца. Подписчики Дэвида не раз отмечали, что Харпер – настоящая «папина дочка».

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