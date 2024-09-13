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Эксперты из Индии обнаружили удивительную пользу от употребления козьего молока

Эксперты из Индии обнаружили удивительную пользу от употребления козьего молока
Польза от употребления козьего молока
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Эксперты из Университета сельского хозяйства и технологий в индийском штате Раджастхан изучили питательный состав козьего молока и выяснили, как этот продукт влияет на здоровье. Результаты исследования опубликованы в African Journal of Biological Sciences.

По мнению авторов, одним из основных преимуществ продуктов из козьего молока является улучшение здоровья желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что напиток содержит пробиотические бактерии, легкоусвояемые белки и жиры, которые способствуют улучшению работы кишечника.

Интересно, что козье молоко полезно при непереносимости лактозы. Оно уменьшает метеоризм и боли в животе.

Кроме того, согласно текущему исследованию, продукт также может облегчить симптомы воспалительного заболевания кишечника и синдрома раздражённого кишечника, а также нормализовать уровень сахара в крови, улучшить здоровье кожи и костей.

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