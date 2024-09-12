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Польские учёные назвали удивительные преимущества ежевики для здоровья

Польские учёные назвали удивительные преимущества ежевики для здоровья
Удивительные преимущества ежевики для здоровья
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Ежевика — её плоды, листья и даже корни — содержат полифенолы, витамины и минералы, которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным действиями. О пользе растения в исследовании, опубликованном в журнале Agriculture, рассказали польские учёные.

Разнообразный фитохимический профиль ежевики может способствовать эффективному лечению различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет. Богатая флавоноидами и полифенолами ягода является источником биологически активных соединений, которые можно использовать как для профилактики, так и для лечения различных заболеваний, особенно связанных с окислительным стрессом, говорят эксперты.

Согласно обзору, употребление сока ежевики также снижает риск заболеваний почек и инфекций мочевыводящих путей. Более того, экстракт ягоды оказывает успокаивающее действие на организм, подавляя диарею и уменьшая уровень воспаления.

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