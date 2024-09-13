Будет побит рекорд 115-летней давности: в Москве ожидается рекордная жара

В пятницу, 13 сентября, в Москве может быть побит температурный рекорд, установленный в 1909 году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В пятницу днём температура воздуха ожидается в диапазоне от +26 до +28 градусов Цельсия. Предыдущий исторический рекорд 115-летней давности был зафиксирован на отметке в +27,4 градуса.

Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла дня 13 сентября.

По словам эксперта, погодные условия будут определяться западной периферией антициклона, что обеспечит солнечную и сухую погоду в регионе. В Подмосковье температура может колебаться от +24 до +29 градусов.

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