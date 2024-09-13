Снуп Догг поделился секретом своего счастливого 27-летнего брака

Рэпер познакомился со своей супругой Шэнти Бродус ещё в школе. Снуп Догг женат уже больше 27 лет. За эти годы он и его благоверная воспитали четверых детей и уже стали дедушкой и бабушкой. Артист уверен, что главный секрет его семейного счастья кроется в ангельском терпении Шэнти и взаимном стремлении каждый день показывать друг другу любовь.

Она понимает меня во всём. Она прекрасная жена, мама и бабушка, но ещё и отличный друг. Она знает, как правильно нажимать на мои кнопки, чтобы я вёл себя подобающе и достигал результата, — рассказал Снуп Догг в новом интервью.

Рэпер признался, что поначалу между ним и его женой было много ссор. Несмотря на трудности, любовь в паре с каждым годом становилась только крепче, а вместе с ней росло стремление артиста постоянно доказывать свои чувства поступками.

Со временем приходит осознание, насколько круто то, что она всё держит под контролем. Она помогает мне справиться с неправильными решениями. Я стараюсь быть её опорой. Я полностью обеспечиваю семью и не позволяю, чтобы Шэнти тратила силы на работу, — отметил Снуп Догг.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.