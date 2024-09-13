Исследование: трудоголики живут меньше алкоголиков

Недавняя научная работа, опубликованная в научном журнале American Journal of Epidemiology, показала, что люди, постоянно работающие без отпусков, живут меньше, чем страдающие хроническим алкоголизмом.

В исследовании приняли участие 749 женщин в возрасте от 45 до 64 лет, которые согласились на долгосрочное наблюдение на протяжении почти 20 лет. Учёные проанализировали образ жизни участниц, собирая данные о трудовой активности и вредных привычках.

Результаты подтвердили, что недостаток отдыха представляет серьёзную угрозу для здоровья. Женщины, работающие сверхурочно, живут меньше, чем те, кто борется с алкогольной зависимостью.

Особое внимание эксперты уделили последствиям постоянной усталости, которая значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Для того чтобы спровоцировать подобное заболевание, достаточно ежедневных трёхчасовых переработок.

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