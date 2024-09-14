18-летний сын Мадонны дебютировал на модном показе

Парень давно мечтал попробовать себя в моделинге. 18-летний сын Мадонны Дэвид Банда впервые вышел на подиум. Молодой человек принял участие в модном показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Дэвид Банда Фото: Кадр из трансляции

Дэвид представил образ из новой коллекции бренда Off-White. Он дефилировал в клетчатой жилетке, чёрных джинсах и трендовых резиновых тапочках, которые, к слову, обещают стать самой модной обувью грядущего сезона.

Банда рассказывал, что уже несколько лет пытается полностью обеспечивать себя самостоятельно. Парень подрабатывает репетитором по игре на гитаре. По словам Дэвида, иной раз ему не хватает денег даже на продукты, однако он в восторге от того, что молод и может пробовать себя в разных сферах. От помощи звёздной мамы Банда, как правило, отказывается.

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