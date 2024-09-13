80-летняя пенсионерка простояла в планке четыре минуты и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Бабушка привыкла во всём быть первой. С юности Энни Джудис из Соединённых Штатов достигает вершин в различных сферах жизни. В молодости она была моделью, снималась для обложек известных журналов и принимала участие в показах самых модных брендов. Сейчас Энни 80 лет, однако она ни на секунду не готова оставлять активный образ жизни.

Недавно Джудис попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной в мире, которой удалось простоять в планке более трёх минут. Пенсионерка смогла выполнять упражнение в течение четырёх минут в возрасте 80 лет 244 дней.

Это далеко не первый рекорд, который установила Энни за последние годы. Так, в 75 лет она стала самым возрастным канатоходцем среди женщин. За несколько месяцев до нового достижения с планкой Джудис обновила свой рекорд, вновь пройдя по канату на высоте.

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