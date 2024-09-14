Учёные обнаружили неожиданные последствия дефицита марганца в организме

Эксперты из Мичиганского университета выяснили, что низкий уровень микроэлемента в организме может усугубить воспаление и повреждение кишечника. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Авторы изучали генетический вариант транспортёра марганца, называемого SLC39A8. У людей с изменением этого гена, известным как ZIP8, часто наблюдается нехватка марганца, что связывается с развитием воспалительных заболеваний кишечника.

Марганец является важным микроэлементом, который участвует в процессах иммунной реакции, формировании костей и обмене веществ. Однако в современных диетах, основанных на животных продуктах, часто наблюдается нехватка этого минерала.

Ген SLC39A8 регулирует уровень марганца в организме и влияет на усвоение других микроэлементов, таких как цинк и железо. Влияние генетического варианта A391T на здоровье человека только начинает исследоваться, и это открывает новые перспективы для дальнейших научных разработок, заключили учёные.

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