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На Землю обрушатся сильные магнитные бури

На Землю обрушатся сильные магнитные бури
На Землю обрушатся сильные магнитные бури
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В понедельник, 16 сентября, Землю накроют сильные магнитные бури уровня G3. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ)

Причиной предстоящих бурь стала мощная вспышка на Солнце, произошедшая 14 сентября. Учёные оценивают вероятность сильного магнитного шторма в 30% на 16 сентября и 35% на следующий день, 17 сентября.

Первый удар по Земле по расчётам ожидается около 11 утра по московскому времени 16 сентября в понедельник. Продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля прогнозируется на вечер понедельника.

Магнитные бури могут влиять на работу спутников, что может привести к сбоям в связи или снижению качества сигнала, а также вызвать перебои в работе электрических сетей.

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