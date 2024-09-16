Старейшая кошка в мире умерла в возрасте 33 лет

Возраст животного был сопоставим с 152 человеческими годами. Кошка Рози из Великобритании неофициально считалась старейшей в мире. 73-летняя хозяйка усатой Лила Бриссетт сообщила, что Рози умерла на прошлой неделе в их доме в городе Норидже.

Кошка родилась 1 июня 1991 года. В семье Бриссетт питомица появилась ещё котёнком. В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса попросили Лилу отправить им официальный запрос, чтобы Рози могла получить звание самой старой кошки в мире. Хозяйка животного этого так и не сделала.

На данный момент самой возрастной кошкой планеты признана 28-летняя Флосси из Великобритании. Её статус был официально закреплён в Книге рекордов Гиннесса в ноябре 2022 года. Это четвёртый за всю историю случай, когда возраст животного удалось подтвердить.

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