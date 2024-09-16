Деми Мур рассказала о состоянии неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Близкие стараются поддерживать стабильное самочувствие Крепкого орешка. Деми Мур и Брюс Уиллис развелись в 2000 году, однако после расставания они смогли сохранить дружеские отношения. Звезда фильма «Привидение» рассказала, что старается проводить с Брюсом как можно больше времени и быть поддержкой для его супруги.

С учётом всех обстоятельств, он в стабильном состоянии. Когда я бываю в Лос-Анджелесе, то в обязательном порядке приезжаю к нему каждую неделю. Я очень ценю время, которое мы проводим все вместе, — поделилась Мур.

Недавно Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили прогуливающимся по улицам Лос-Анджелеса. Актёр практически не реагировал на происходящее вокруг и ничего не говорил. С каждым днём ему становится всё сложнее изъясняться и выполнять даже простые действия. Близкие ни на секунду не оставляют Брюса в одиночестве и делают всё, чтобы он чувствовал себя комфортно.

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