Лауреаты Шнобелевской премии 2024 года: управляемые голубями ракеты и поиск пьяных червей

Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2024 года, отмечающей странные и удивительные стороны науки. Награды были вручены 12 сентября, пишет Science Focus.

Лауреаты Шнобелевской премии 2024 года:

Премия по физиологии. Полученная японскими и американскими исследователями Шнобелевская премия по физиологии решила важный вопрос: могут ли млекопитающие дышать через анус? Оказывается, могут.

Премия мира. Награда присуждена в память о покойном профессоре Б. Ф. Скиннере за его эксперименты на живых голубях. Он провёл испытания, чтобы увидеть возможность размещения птиц внутри ракет для управления траекториями полёта аппаратов.

Премия по ботанике. Премию выиграли Джейкоб Уайт из США и Фелипе Ямашита из Германии. Она была присуждена за обнаружение доказательств того, что некоторые растения имитируют форму их соседних искусственных пластиковых аналогов.

Медицинская премия. Награда, полученная в результате совместных усилий швейцарских, бельгийских и немецких исследователей, была присуждена за демонстрацию того, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными, чем медикаменты без таких реакций.

Премия по физике. Доктор Джеймс Ляо из Университета Флориды получил премию по физике за исследование плавательных способностей мёртвой форели.

Премия по анатомии. Группа французских врачей доказала, что завитки волос на головах большинства людей, живущих в Южном полушарии, закручиваются по часовой стрелке, а жителей Северного полушария — против.

Премия по вероятности. Команда из 50 исследователей выступила с простой идеей. Они подбросили 350 757 монет, чтобы проверить теории Перси Диакониса, бывшего фокусника и профессора статистики в Стэнфордском университете. Их исследование подтвердило, что подброшенная монета с большей вероятностью упадёт на ту же сторону, на какой лежала.

Премия по химии. Она присуждена за довольно простое, но странное исследование. Команда из Нидерландов использовала хроматографию для разделения пьяных и трезвых червей.

Премия по биологии. Посмертная награда была вручена покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсону. В 1940 году они исследовали факторы, влияющие на производство молока в молочных стадах. Они поместили кошку на спину коровы, несколько раз взорвали рядом с животными бумажные пакеты, чтобы посмотреть, изменится ли поток молока. Коровы, которые были напуганы, в конечном итоге давали меньше молока.

Премия в области демографии. Её получил Сол Джастин Ньюман, который установил, что многие признанные долгожителями люди жили в регионах с плохим учётом сведений о рождениях и смертях.

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