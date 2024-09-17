Хью Джекман объяснил, почему не представляет свою жизнь без медитаций

Актёр рассказал, что занимается практиками уже 31 год. По словам Хью Джекмана, медитации появились в его жизни во время учёбы в колледже. Тогда он решил, что это лучший способ для того, чтобы пробудить в себе талант. Постепенно медитации стали привычкой, которая, как утверждает Хью, помогает ему поддерживать порядок во всех сферах жизни.

Я думал, что это на самом деле может помочь мне в актёрской карьере. Именно поэтому я начал, и это действительно сработало. Медитации помогают тебе быть более настоящим и открытым, направлять энергию в нужное русло и находить общий язык с людьми, — рассказал Джекман.

Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул и Росомаха» подчеркнул, что практики достаточно быстро помогли ему изменить жизнь к лучшему. Актёр понял, что только от того, каким он видит мир, зависит буквально каждая секунда его дня.

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