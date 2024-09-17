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Тревожные данные: известно, сколько россиян страдает от ожирения

Тревожные данные: известно, сколько россиян страдает от ожирения
Известно, сколько россиян страдает от ожирения
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию раскрыл тревожную статистику по заболеваемости ожирением в стране — цифры действительно пугают.

Как пишет ТАСС, это заболевание диагностировано примерно у 40 млн жителей РФ. Учитывая, что население страны составляет более 146 млн человек (по данным Росстата на 1 января 2024 года), ожирением страдает каждый четвёртый житель России.

Мурашко отметил, что избыточный вес увеличивает риск развития других, не менее серьёзных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа и гипертонии. Министр здравоохранения призвал уделять внимание профилактике этого заболевания.

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