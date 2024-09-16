Жара пойдёт на спад: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт похолодание

В ближайшие дни в столице России ожидается понижение температуры воздуха. На это указывает прогноз от Гидрометцентра.

Антициклон, разрушаясь и уходя на восток, ещё успеет порадовать тёплыми солнечными денёчками. Очень быстро его место займёт новый антициклон, который распространится с запада- северо-запада. Вместе с ним придёт и более прохладная воздушная масса, с четверга показания термометров будут плавно понижаться, но останутся выше климатических показателей.

Во вторник и среду, 17 и 18 сентября, днём будет +24…+26 градусов. В четверг температура воздуха составит уже +23…+25 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров в дневные часы покажут +17…+22 градуса. В воскресенье, 22 сентября, синоптики обещают +16…+21 градус.

Осадков на этой неделе не ожидается.

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