Учёные открыли новую систему групп крови

Открытие новой группы крови разрешило 50-летнюю тайну. Группа исследователей определила генетический фон загадочного антигена группы крови AnWj.

Антиген AnWj был открыт ещё в 1972 году, однако его генетическое происхождение оставалось неизвестным на протяжении полувека. Теперь учёные официально объявили о создании новой группы крови, названной MAL — это 47-я системы групп крови. Исследование, опубликованное в журнале Blood, показало, что более 99,9% людей являются AnWj-положительными, но у небольшого числа пациентов, в основном имеющих гематологические заболевания или определённые виды рака, может он отсутствовать.

В научной работе как раз и приняли участие генетически AnWj-отрицательные пациенты. Команда использовала современный метод генетического анализа, чтобы доказать, что за наличием или отсутствием AnWj стоит белок под названием Mal. Это открытие поможет разработать новые тесты для выявления людей с редкой группой крови, что, в свою очередь, позволит снизить риски при её переливании.

Теперь можно разработать тесты генотипирования для выявления генетически AnWj-отрицательных пациентов и доноров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.