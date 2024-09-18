Доктор Мясников назвал удивительную пользу миндаля для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную способность миндаля в защите от деменции. Доктор раскрыл пользу этого ореха в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Как отмечает эксперт, орехи не только снижают уровень холестерина, но и уменьшают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Доктор Мясников отметил, что исследования, проведённые с использованием миндаля, подтверждают положительное влияние этого продукта на здоровье мозга.

Между тем врач добавил, что в качестве профилактики деменции можно употреблять не только миндаль, но и любые другие орехи.

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