Эстонский спортсмен перешёл из Азии в Европу по канату над Босфором

Яан Роозе стал первым, кому это удалось сделать. Спортсмен из Эстонии перешёл из Азии в Европу по канату, натянутому над Босфором на высоте 165 метров. Яан — чемпион мира по слэклайну (ходьба по спортивному канату) и до него ещё никому не удавалось преодолеть подобный маршрут протяжённостью более 1 км.

Яан Роозе Фото: Ali Atmaca/Getty Images

Чтобы переместиться с одного континента на другой, у Роозе ушло всего 47 минут. В течение всего этого времени спортсмену мешали сильные порывы ветра, а канат, по которому он шёл, провисал.

Яан с детства интересовался экстремальными видами спорта. Какое-то время Роозе увлекался паркуром, а в 18 лет начал заниматься слэклайном. К 32 годам спортсмену удалось установить множество мировых рекордов, часть которых до сих пор никто не смог превзойти. Кроме того, Яан работал каскадёром во время съёмок голливудских фильмов «Кредо убийцы» и «Чудо-женщина».

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