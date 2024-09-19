Дженнифер Энистон покорила публику своим выходом в платье, усыпанном жемчугом

Звезда «Друзей» блистала на ковровой дорожке премии «Эмми». Дженнифер Энистон посетила церемонию вручения наград, которая прошла в Лос-Анджелесе. 55-актриса приехала на мероприятие в роскошном облегающем платье в пол, украшенном жемчугом и стразами.

Дженнифер Энистон Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Шикарный наряд для Энистон разработал модный дом Oscar de la Renta. Дополнением лука стал браслет от Tiffany, усыпанный бриллиантами. Дженнифер сделала свою фирменную укладку и отдала предпочтение естественному макияжу.

Простой и красивый, — ответила актриса на вопрос журналистов о том, какой образ она выбрала для «Эмми».

Дженнифер много работает над собой, чтобы уверенно чувствовать себя в любом наряде. Актриса практически каждый день тренируется в домашнем зале. Фитнес и активный образ жизни – главные секреты красоты и стройности звезды.

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