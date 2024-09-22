Николь Шерзингер показала идеальную фигуру в купальнике

Лето для певицы продолжается. Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер в середине сентября всё еще наслаждается теплом и солнцем, а также делится с поклонниками пляжным контентом. Шерзингер опубликовала фотографии, сделанные во время морской прогулки на яхте с возлюбленным.

Николь Шерзингер Фото: Из личного архива Николь Шерзингер

Певица показала, как выглядит в купальнике. Николь надела яркое бикини красного оттенка, которое дополнила платком песочного оттенка и соломенной шляпой. Актриса позировала с коктейлем в руке.

Николь рассказывала, что поддерживать идеальную фигуру ей удаётся благодаря танцам. 46-летняя звезда занимается ими много лет. Кроме того, по словам певицы, она полностью исключила из своего рациона сахар и кофеин, а также ограничила потребление мучного и сладкого.

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