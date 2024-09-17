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Ашер поделился секретом, который помогает ему поддерживать форму после 45 лет

Ашер поделился секретом, который помогает ему поддерживать форму после 45 лет
Ашер
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Артист признался, что с возрастом ему стало гораздо труднее сохранять стройность. Ашер (Usher) рассказал, что поклонники – его главная мотивация. Ради них он продолжает ходить в тренажёрный зал и устраивает грандиозные шоу на сцене. А не пропускать занятия спортом музыканту удаётся благодаря осознанному подходу.

Как можно быть артистом, который в свои 45 должен танцевать, петь и при этом иметь шесть кубиков пресса? Да, для этого нужно быть обладателем огромной силы воли и осознанности. К счастью, поклонники не дают мне расслабиться, — поделился 45-летний исполнитель в новом интервью.

По словам Ашера, он ежедневно тренируется. Артист старается находить для себя вдохновение в достижениях других людей и с восторгом смотрит на то, как его ровесники поддерживают тонус и стройность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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