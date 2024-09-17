Шэрон Стоун показала идеальную фигуру в бикини после тренировки

Актриса усиленно готовится к съёмкам фильма «Никто 2». Шэрон Стоун села на диету и много времени уделяет тренировкам. 66-летняя голливудская дива показала, как выглядит после занятия в бассейне. Стоун опубликовала кадры в бикини и продемонстрировала идеальную фигуру.

Шэрон Стоун Фото: Из личного архива Шэрон Стоун

Во время тренировок Шэрон не просто плавает – дополнительно она надевает на лодыжки специальные утяжелители, которые помогают сделать нагрузку ещё более интенсивной. Благодаря занятиям звезде удаётся сохранять рельефный пресс и тонкую талию.

Премьера фильма «Никто 2» запланирована на 2025 год. Шэрон Стоун исполнит в нём главную роль. Партнёром актрисы стал Боб Оденкёрк, известный по сериалу «Лучше звоните Солу». Новая картина станет продолжением истории о мужчине, который стал одним из самых опасных преступников страны.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.