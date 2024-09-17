В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве похолодает

В ближайшие дни в столице России существенно похолодает, придёт климатическая осень. Прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр.

В среду и четверг, 18 и 19 сентября, синоптики обещают ещё комфортную температуру: +20…+23 градуса днём и +8…+11 градусов ночью.

С 20 сентября температура будет постепенно понижаться. В пятницу днём ожидается +21…+23 градуса, в субботу — от +16 до +23 градусов, а в воскресенье, 22 сентября, столбики термометров опустятся уже до +12…+17 градусов.

Значительно похолодает в ночные часы. Так, с субботы на воскресенье в Москве ожидается всего +3…+8 градусов, а в ночь на понедельник, 23 сентября, температура понизится до 0…+5 градусов.

Существенных осадков в эти дни не прогнозируется.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.