Чемпион России по акватлону рассказал, почему новичкам стоит попробовать эту дисциплину

Акватлон — динамичная дисциплина триатлона, которая сочетает два этапа: бег и плавание. Чемпион России по акватлону Денис Колобродов рассказал, почему новичкам стоит попробовать эту дисциплину.

Такой формат соревнований — это идеальная возможность, чтобы начать свой триатлонный путь. Акватлон отлично развивает не только выносливость со скоростью, но и координацию движений, благодаря брикам — переходам в ходе соревнований с плавания на бег.

Одно из главных преимуществ акватлона для новичков — его доступность. Для тренировок и соревнований не требуется такого дополнительного оборудования как велосипед. Базовая экипировка по акватлону: купальник/плавки, плавательные очки, шапочка, кроссовки для бега, беговая одежда.

Кому точно стоит попробовать акватлон:

тем, у кого нет опыта в велогонках;

тем, кто боится ездить на велосипеде;

тем, у кого мало времени на тренировки;

тем, кто только начал свой путь в мир триатлона.

Кстати, свои силы можно будет попробовать на ближайшей любительской гонке «ЛИГА ТРИАТЛОНА» в формате акватлона, которая пройдёт в Новороссийске уже 21 сентября.

Дистанция гонки: 2,5 км бег, 1 км плавание и снова 2,5 км бег. Кроме того, в соревнованиях смогут принять участие дети от 7 до 12 лет. Федерация триатлона России регулярно проводит любительские старты в различных форматах: дуатлон, акватлон, триатлон.

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