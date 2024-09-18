Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Чемпион России по акватлону рассказал, почему новичкам стоит попробовать эту дисциплину

Чемпион России по акватлону рассказал, почему новичкам стоит попробовать эту дисциплину
Чемпион России по акватлону
Аудио-версия:
Комментарии

Акватлон — динамичная дисциплина триатлона, которая сочетает два этапа: бег и плавание. Чемпион России по акватлону Денис Колобродов рассказал, почему новичкам стоит попробовать эту дисциплину.

Такой формат соревнований — это идеальная возможность, чтобы начать свой триатлонный путь. Акватлон отлично развивает не только выносливость со скоростью, но и координацию движений, благодаря брикам — переходам в ходе соревнований с плавания на бег.

Одно из главных преимуществ акватлона для новичков — его доступность. Для тренировок и соревнований не требуется такого дополнительного оборудования как велосипед. Базовая экипировка по акватлону: купальник/плавки, плавательные очки, шапочка, кроссовки для бега, беговая одежда.

Кому точно стоит попробовать акватлон:

  • тем, у кого нет опыта в велогонках;
  • тем, кто боится ездить на велосипеде;
  • тем, у кого мало времени на тренировки;
  • тем, кто только начал свой путь в мир триатлона.

Кстати, свои силы можно будет попробовать на ближайшей любительской гонке «ЛИГА ТРИАТЛОНА» в формате акватлона, которая пройдёт в Новороссийске уже 21 сентября.

Дистанция гонки: 2,5 км бег, 1 км плавание и снова 2,5 км бег. Кроме того, в соревнованиях смогут принять участие дети от 7 до 12 лет. Федерация триатлона России регулярно проводит любительские старты в различных форматах: дуатлон, акватлон, триатлон.

Материалы по теме
Ашер поделился секретом, который помогает ему поддерживать форму после 45 лет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android