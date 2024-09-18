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Обнародовано последнее сообщение, отправленное с затонувшего батискафа «Титан»

Обнародовано последнее сообщение, отправленное с затонувшего батискафа «Титан»
Последнее сообщение с батискафа «Титан»
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Трагедия с подводной лодкой случилась в прошлом году. На борту батискафа, погружавшегося к «Титанику», находилось пять человек. Все они погибли, а обломки судна найдены лишь частично.

Расследование случившегося продолжается. Береговая охрана США, которая занимается этим делом, опубликовала новые данные. Стало известно, что последним сообщением, которое отправил экипаж было:

Здесь всё хорошо.

Ожидается, что расследование крушения «Титана» будет продолжаться не один год. В ближайшие дни в Штатах начнутся первые публичные слушания по этому делу. Экспертам предстоит провести десятки экспертиз, которые позволят оценить то, был ли батискаф приспособлен для подобных погружений, а также то, насколько компания OceanGate выполнила свои обязательства с точки зрения безопасности пассажиров.

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