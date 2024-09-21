Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы для обмана россиян

Мошенники придумывают всё более изощрённые схемы обмана, которые могут состоять из нескольких этапов — двух и даже трёх. Об этом в беседе с изданием «РИА Новости» рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По её словам, аферисты могут начинать с телефонного звонка, представляясь работниками сотового оператора и выманивая у жертвы код из SMS-сообщения для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги». Вскоре после этого жертве снова звонит «помощник», который представляется либо представителем «Госуслуг», либо сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщает жертве о подозрительной активности в её аккаунте и о потенциальной угрозе для её финансов.

На этом этапе мошенники активно убеждают жертву перевести все средства на «безопасные» счета. К примеру, в одной из схем сначала происходит взлом личного кабинета на «Госуслугах» с помощью кода из SMS, затем аферисты меняют пароль и формулировку контрольного вопроса, указывая текст вроде «Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…»

Как подчеркнула Алла Храпунова, второй этап обмана является критически важным и активным: жертву убеждают перевести деньги на чужие счета и оформить кредит.

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