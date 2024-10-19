Учёные выяснили, как мозг определяет, сколько нам есть

Процесс приёма пищи организован на клеточном уровне как эстафета: во время еды она передаётся между различными командами нейронов, пока человек не употребит необходимое количество энергии. К такому выводу пришли исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.

Благодаря этому сложному механизму мозг, вероятно, следит за тем, чтобы мы потребляли достаточное количество пищи: не слишком много и не слишком мало. Сбои в этом процессе могут привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или компульсивное переедание. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

Авторы выделили четыре отдельные группы нейронов, которые последовательно активизируются во время процесса еды. Эти группы нейронов работают вместе, как бегуны-эстафетники, каждая из которых участвует в разных фазах гонки.

Мы подозреваем, что эти группы по-разному взвешивают информацию, которую они получают от тела, — например, уровень сахара в крови, количество гормонов голода и степень наполненности желудка.

Четвёртая группа, например, может придавать больше веса датчикам растяжения, чем первая группа.

Вот так гипоталамус может гарантировать, что мы едим не слишком мало и не слишком много.

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