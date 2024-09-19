Кейт Миддлтон официально вернулась к работе после лечения от рака

Недавно принцесса завершила курс химиотерапии. Кейт Миддлтон официально вернулась к исполнению своих королевских обязанностей. Супруга принца Уильяма провела первую рабочую встречу, посвящённую развитию её благотворительного детского проекта «Первые годы».

Принцесса Уэльская пообщалась со своими партнёрами и коллегами в Виндзорском замке. В ближайшие несколько месяцев Кейт будет сосредоточена на работе Королевского благотворительного фонда и «Первых лет». Она проведёт ещё несколько деловых встреч и, возможно, лично посетит организации, с которыми сотрудничает.

Инсайдер во дворце сообщил, что на протяжении всего лечения от онкологического заболевания Миддлтон продолжала заниматься развитием различных социальных проектов и выполняла свои обязанности удалённо. Теперь же она настроена как можно больше времени уделять работе офлайн.

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