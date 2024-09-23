Николь Кидман пережила буллинг из-за высокого роста

Актриса призналась, что в молодости мечтала выглядеть совсем иначе, чем на самом деле. Николь Кидман много лет является эталоном красоты и женственности, но так было далеко не всегда. Обладательница премии «Оскар» призналась, что в юности столкнулась с буллингом, который заставил её возненавидеть себя.

Всю жизнь я мечтала быть ростом 160 сантиметров и быть обладательницей пышных форм. Когда мне было 14 лет, я была рыжеволосой девочкой ростом под 180 сантиметров. Меня дразнили, и это были очень жестокие шутки, — поделилась актриса.

Спасением для самооценки Кидман стал модельный бизнес. Дизайнеры 90-х были в восторге от очень высоких и худых манекенщиц. Николь была счастливой обладательницей именно таких параметров. В её жизни начались бесконечные съёмки, кастинги и приглашения сотрудничать с самыми известными модными домами. Постепенно звезде удалось избавиться от комплексов.

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