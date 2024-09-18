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По миру распространяется новый, более заразный вариант ковида XEC

По миру распространяется новый, более заразный вариант ковида XEC
Распространяется более заразный вариант ковида
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Учёные бьют тревогу по поводу нового, более заразного варианта COVID-19 под названием XEC, который сейчас активно распространяется по миру. Впервые заболевание было обнаружено в Германии в июне 2024 года.

Эксперты утверждают, что штамм XEC станет «следующей большой проблемой» для общественного здравоохранения. Учёные полагают, новый вирус вряд ли будет столь же смертоносным, как некоторые из его предшественников, но может оказаться более заразным.

Как подчёркивает профессор Франсуа Баллу — директор Института генетики при Университетском колледже Лондона — вакцины всё равно должны обеспечивать хорошую защиту от тяжёлой болезни.

Симптомы штамма XEC существенно не отличаются от признаков более ранних вариантов ковида. У больных может проявляться усталость, головные боли, боль в горле и высокая температура.

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