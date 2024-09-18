Дуэйн Джонсон встретился с фанатом, которого вдохновил похудеть на 27 кг

Парень сбросил лишний вес всего за девять месяцев. Дуэйн Джонсон поделился кадром трогательной встречи с поклонником. Молодой человек по имени Джонни Клисби рассказал, что Скала стал его главным мотиватором для того, чтобы заняться собой.

Дуэйн Джонсон и Джонни Клисби Фото: Из личного архива Дуэйна Джонсона

Вы вдохновили меня на то, чтобы похудеть на 27 килограммов. Я сильно изменился за последнее время. Теперь я каждый день бегаю и поднимаю тяжести. То, что вы делаете — для меня огромная мотивация. Я считаю, что вы потрясающий, — поделился Джонни.

Джонсон признался, что Клисби его по-настоящему растрогал. По словам актёра, слушая подобные истории поклонников, он понимает, что самая важная составляющая славы – это давать людям возможность становиться с каждым днём всё лучше.

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