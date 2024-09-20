Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Мэрил Стрип раскритиковали из-за образа на премии «Эмми»

Мэрил Стрип раскритиковали из-за образа на премии «Эмми»
Мэрил Стрип
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса удивила публику выбором наряда для светского вечера. Мерил Стрип посетила церемонию вручения премии «Эмми». На ковровой дорожке мероприятия 75-летняя актриса позировала в брючном костюме нежно-розового цвета, который дополнила блузой с большим бантом в тон.

Мэрил также надела серебристые босоножки на высоком каблуке и взяла с собой маленькую сумочку. В Сети моментально разгорелись споры о том, насколько наряд Стрип был уместен для «Эмми». Поклонники актрисы отметили, что выглядела она безупречно, однако брюки со стрелками и пиджак стоило оставить для какой-нибудь бизнес-встречи.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Фото: Los Angeles Times via Getty Images

«Я ожидала, что Мэрил выберет что-то более элегантное», «Стильно, но будто не совсем для красной дорожки», «В этот раз с нарядом угадать не вышло», «Я думаю, Мэрил не стоит слушать стилистов, которые решили одеть её в этот розовый костюм на престижную премию», — пишут люди под фото Стрип.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Кайя Гербер повторила культовый образ Синди Кроуфорд 30-летней давности
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android