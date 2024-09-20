Мэрил Стрип раскритиковали из-за образа на премии «Эмми»

Актриса удивила публику выбором наряда для светского вечера. Мерил Стрип посетила церемонию вручения премии «Эмми». На ковровой дорожке мероприятия 75-летняя актриса позировала в брючном костюме нежно-розового цвета, который дополнила блузой с большим бантом в тон.

Мэрил также надела серебристые босоножки на высоком каблуке и взяла с собой маленькую сумочку. В Сети моментально разгорелись споры о том, насколько наряд Стрип был уместен для «Эмми». Поклонники актрисы отметили, что выглядела она безупречно, однако брюки со стрелками и пиджак стоило оставить для какой-нибудь бизнес-встречи.

Мэрил Стрип Фото: Los Angeles Times via Getty Images

«Я ожидала, что Мэрил выберет что-то более элегантное», «Стильно, но будто не совсем для красной дорожки», «В этот раз с нарядом угадать не вышло», «Я думаю, Мэрил не стоит слушать стилистов, которые решили одеть её в этот розовый костюм на престижную премию», — пишут люди под фото Стрип.

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