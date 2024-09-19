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Учёные заявили, что этот неожиданный продукт может повысить либидо

Учёные заявили, что этот неожиданный продукт может повысить либидо
Неожиданный продукт может повысить либидо
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Многие продукты считаются афродизиаком, но, если вы действительно хотите повысить своё либидо, новое исследование предлагает необычную альтернативу. Учёные из Университета Дшанга в Камеруне заявили, что употребление в пищу кузнечиков (Ruspolia nitidula) может повысить половое влечение.

Более того, по словам исследователей, такой продукт может также улучшить сон, качество волос и общее состояние здоровья. К такому выводу эксперты пришли после экспериментов с участием 216 крыс: в течение 12 недель кормили либо рыбой, либо кузнечиками.

Результаты показали, что у грызунов, которых кормили кузнечиками, существенно повысилось либидо. У них наблюдались более частые половые акты и эякуляции. Качество сна также улучшилось: крысы спали дольше и спокойнее, когда их кормили насекомыми.

Хотя это исследование было сосредоточено только на крысах, исследователи утверждают, что те же результаты могут быть применимы и к людям.

Мука из кузнечиков не только удовлетворяет потребности в питании, но и приносит существенную пользу для здоровья, включая улучшение либидо, сна и качества волос, что имеет далеко идущие последствия для рациона как животных, так и людей.
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