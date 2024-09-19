Анджелина Джоли наняла лучшего пластического хирурга США для своего сына

В конце июля Пакс Тьен попал в серьёзную аварию. Анджелина Джоли готова заплатить любые деньги ради того, чтобы её дети были здоровы. После того как 20-летний сын актрисы получил травмы головы во время ДТП, она решила обратиться к лучшему пластическому хирургу США, чтобы максимально избежать всех последствий.

Из-за аварии у Пакса остались большие шрамы на лице, поэтому Анджелина оплатила ему дорогостоящую консультацию в одной из клиник Лос-Анджелеса. Звезда лично присутствовала во время осмотра и поддерживала сына.

Энджи было важно убедиться, что у Пакса не останется жутких шрамов. Она попросила лучшего хирурга Штатов заняться этим вопросом. Она действительно заботливая мама, которая делает всё возможное для своих детей. Она сама обо всём договорилась и даже была с сыном во время осмотра, — рассказал источник, близкий к актрисе.

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