В Минпросвещения предложили убрать гольф и чирлидинг из школьной программы

Приказ может вступить в силу 1 сентября 2025 года. В Министерстве просвещения РФ предложили убрать из школьных уроков физкультуры чирлидинг и гольф. В проекте приказа ведомства поясняется, что данные виды спорта, практикуемые за рубежом, «не соответствуют историческому опыту и традициям» нашей страны.

При этом гольф официально был включён в школьную программу младших классов в марте 2024 года. Тогда же на уроках физкультуры появился и чир спорт. Минпросвещения, опираясь на возрастную психофизиологию школьников, также предложило убрать из программы массаж и банные процедуры.

Нововведения затронут иностранные термины «гендерный», «толерантность», «семейное насилие» и «буллинг» — их хотят заменить на более понятные и нейтральные. Так, например, вместо слова «толерантность» предлагается использовать «взаимоуважение». Кроме того, из учебной программы может исчезнуть информация о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях.

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