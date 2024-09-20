Эксперт прогнозирует аномальное тепло в Москве в начале октября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил о возвращении аномального тепла в Москву в ближайшие недели. Прогноз он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

В субботу, 21 сентября, температура в столице будет колебаться в пределах от +17 до +22 градусов, в воскресенье — от +14 до +19 градусов. В начале следующей недели похолодает ещё сильнее, до +13…+17 градусов днём.

По словам Александра Ильина, дальнейшую погоду будет определять противостояние антициклона и циклона.

Температура может остаться в этих же пределах, а может и подняться до плюс 15–20 градусов к концу следующей недели.

Сложная ситуация с атмосферными фронтами, где холодный воздух с севера соприкасается с тёплым южным, затрудняет точный прогноз, отмечает синоптик. Ожидается, что в начале октября температура в Москве и области составит +16…+18 градусов. В южных районах Подмосковья воздух может прогреться до +20 градусов.

К 4–5 октября столбики термометров поднимутся уже до аномальных +22 градусов. До 5 октября снега пока не предвидится, добавил синоптик.

Температуры в начале октября могут быть аномально высокими для этого времени года — к 4–5 октября ожидается 17-22 градуса. В этот период возможны кратковременные дожди, преимущественно в северо-западных и восточных районах области, но первого снега в такую погоду не предвидится.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.