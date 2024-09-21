Виктория Бекхэм поделилась редким фото с мамой и удивила поклонников

Бывшая «перчинка» не может похвастаться сильным сходством с родительницей. Виктория Бекхэм часто делится милыми семейными кадрами с супругом и детьми, однако далеко не всегда в социальных сетях появляются снимки бизнесвумен с родителями.

На днях Виктория провела время со своей мамой Жаклин Адамс. Дизайнер устроила для неё экскурсию по своему бутику и опубликовала селфи, сделанное в этот день. Поклонники бывшей участницы группы Spice Girls обратили внимание на то, что Виктория мало похожа на мать: разный цвет волос, глаз и удивительно непохожие черты лиц.

Жаклин Адамс и Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

«Никогда бы не подумала, что это мама и дочь», «Красавицы, но совсем не похожи», «Ого, видимо, Вики пошла в отца», «Жаклин выглядит великолепно! Как будто подруга Виктории, а не её мама», — пишут пользователи Сети.

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