Ирина Шейк пришла на вечеринку в роскошном полупрозрачном наряде

Модель стала гостьей светского вечера. Ирина Шейк появилась на модном мероприятии Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban, которое состоялось в рамках Недели моды в Милане. 38-летняя звезда вышла в свет в полупрозрачном чёрном платье с кружевом — подобные луки, к слову, становятся всё более популярными среди знаменитостей.

Ирина Шейк Фото: Rachpoot/Getty Images

Для образа в стиле вамп Шейк сделала гладкую укладку и выбрала помаду винного оттенка. В последнее время Ирина стала всё чаще отдавать предпочтение образам без макияжа глаз, делая акцент на губах.

Полупрозрачные образы постепенно набирают популярность среди звёзд. Певицы, актрисы и модели выходят на ковровые дорожки в нарядах из тонкого кружева и сетки. Вероятно, именно подобные ткани станут вдохновением для модных дизайнеров в предстоящем сезоне.

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