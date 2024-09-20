Мужчина пробежал марафоны на всех континентах из-за рассеянного склероза

Изначально житель США начал заниматься спортом, чтобы избавиться от вредной привычки. Дерек Стефуриак не задумывался о здоровье ровно до того момента, пока ему не диагностировали рассеянный склероз. 52-летний мужчина никогда не жаловался на плохое самочувствие, поэтому для него диагноз стал серьёзным ударом.

Меня охватил страх того, что заболевание может прогрессировать. Я решил начать бегать, чтобы заставить свои нейроны работать и чтобы бросить курить. Это действительно дало результат, — рассказал он.

Дерек понял, что, если не возьмётся за себя как можно скорее, в один момент станет слишком поздно что-то менять. Тогда Стефуриак начал бегать. Постепенно он втянулся в процесс и начал принимать участие в марафонах. За несколько лет Дереку удалось пробежать дистанции на всех континентах планеты. Так, например, в августе 2024 года Стефуриак принял участие в марафоне на Северном полюсе.

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