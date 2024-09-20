РАНХиГС даст старт масштабной всероссийской акции «СТУДзаБЕГ»

21 сентября в парке «Олимпийская деревня» более 800 человек — студентов и сотрудников Президентской академии — примут участие в спортивном забеге под эгидой всероссийской акции «СТУДзаБЕГ». В рамках мероприятия пройдёт подписание соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Студенческой лигой лёгкой атлетики. Это положит начало масштабной акции, которая продлится до 30 сентября и объединит между собой 89 регионов и более 250 ВУЗов России.

Участники пробегут символическую для Академии дистанцию — 1921 метр. Именно в 1921 году был основан Институт красной профессуры, с которого началась история РАНХиГС. Ежегодно Президентская Академия празднует день своего основания, объединяя студентов разных корпусов и филиалов на одном фестивале, включающем спортивную программу, интерактивы, мастер-классы и лекции. В этом году в дополнение к массовому забегу будет проведена и эстафета.

В качестве гостей на мероприятие приглашены:

Евгений Ревенко, депутат Государственной думы, член Комитета по физической культуре и спорту;

Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования;

Сергей Сейранов, президент Российского студенческого спортивного союза;

Александр Страдзе, президент Студенческой лиги лёгкой атлетики;

Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов;

Юрий Борзаковский, Олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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