Московский мотофестиваль — 2024: опубликован график перекрытия дорог

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В субботу, 21 сентября, в Москве состоится закрытие мотосезона 2024 года. По данным мэрии, из-за традиционных заездов представителей мотоклубов и мотоциклистов будут перекрыты дороги в центре.

Некоторые ограничения на дорогах водители заметят уже сегодня вечером. Власти призывают горожан заранее планировать свой маршрут с учётом графика перекрытий.

20 сентября:

с 0:01 до окончания мероприятия в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина;

с 22:00 до окончания мероприятия на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

21 сентября:

с 6:00 до 14:30 закроют движение на улицах Зубовской (от Дашкова переулка до Большой Пироговской), Плющихи, Еланского, Большой Пироговской (от Зубовской до Трубецкой), а также на проезде Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской);

с 11:30 до окончания мероприятия – на улице Косыгина, от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на Косыгина (в сторону Ленинского проспекта);

с 11:40 до открытия по мере прохождения мотоколонны на внешней стороне Садового кольца (от Зубовской до Смоленской улицы), а также на участках Смоленской, Большой Дорогомиловской, Косыгина, Бережковской набережной, Воробьёвского шоссе, по Бородинскому мосту;

с 12:00 до 14:00 21 сентября перекроют проезжую часть по Университетскому проспекту в районе пересечения с Университетской площадью.

Власти Москвы также предупреждают, что 20 и 21 сентября на некоторых участках ограничений будет запрещена парковка.

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