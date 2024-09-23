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Синоптики рассказали, когда в Москву придёт бабье лето

Специалисты Гидрометцентра России уточнили прогноз погоды в Москве на неделю. После недолгого похолодания в столицу вернётся тепло.

В понедельник, 23 сентября, температура воздуха днём составляла +14…+16 градусов. Уже во вторник столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов, а в среду — до +22…+24 градусов. Придёт бабье лето.

В пятницу, 27 сентября, синоптики обещают +18…+23 градуса днём, а в субботу — до +20…+25 градусов. Согласно прогнозу метеорологов, потепление будет недолгим: уже в воскресенье, 29 сентября, дневная температура воздуха составит +12…+17 градусов.

Первая половина недели в Москве будет без осадков. Небольшие дожди возможны в пятницу и субботу.

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