Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения курса химиотерапии

Принцесса Уэльская постепенно возвращается к исполнению своих официальных обязанностей. 22 сентября Кейт Миддлтон впервые за долгое время посетила вместе с супругом воскресную службу. Она приехала в церковь, расположенную около шотландского замка Балморал, в сопровождении принца Уильяма и других челнов королевской семьи.

Несмотря на то что принцесса Уэльская постепенно возвращается к работе и публичным мероприятиям после лечения от онкологического заболевания, она по-прежнему держится в стороне от вспышек камер. Именно поэтому Букингемский дворец не опубликовал официальные снимки Миддлтон, сделанные во время службы.

Недавно стало известно, что в ближайшее время Кейт посетит как минимум несколько мероприятий. Поклонники королевской семьи предполагают, что окончательным шагом к возвращению Миддлтон станет её участие в традиционной рождественской службе в декабре.

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