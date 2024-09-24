Жизель Бюндхен показала себя в бикини на атмосферном снимке

Модель поделилась тёплыми летними воспоминаниями. Сентябрь подходит к концу, а Жизель Бюндхен до сих пор не готова смириться с наступлением осени. 44-летняя манекенщица опубликовала солнечное селфи, которое сделала во время отдыха.

Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Лучшее за лето! – подписала снимок Жизель.

На кадре Бюндхен предстала в леопардовом бикини. Модель всегда внимательно следит за модой, поэтому её образы, в том числе и пляжные, становятся вдохновением для тех, кто хочет внедрить самые смелые стильные тренды в свои повседневные луки.

Этим летом Жизель Бюндхен много времени проводила с семьёй. Она практически полностью отказалась от посещения громких светских мероприятий, отдав предпочтение общению с близкими. Каникулы модель провела в Бразилии и рассказала, что поездка в джунгли стала лучшим путешествием в её жизни.

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