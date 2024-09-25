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Похудевшая на 45 кг рэперша Lizzo показала фигуру и рассказала, как сбросила лишний вес

Похудевшая на 45 кг рэперша Lizzo показала фигуру и рассказала, как сбросила лишний вес
Рэперша Lizzo
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Звезда захотела стать стройной ради работы. Лиззо (Lizzo) в течение последнего года занималась здоровьем и фигурой. Артистка решила кардинально поменять образ жизни и отказалась от вредных привычек, тяжёлой еды и стала заниматься в спортивном зале. У себя в блоге она показала результат упорной работы над собой – Лиззо удалось сбросить 45 килограммов.

Рэперша Lizzo

Рэперша Lizzo

Фото: Из личного архива Lizzo

Если вы читаете это, то просто запомните, что вы можете всё, что захотите! Сосредоточьтесь, и всё получится, — написала звезда у себя в блоге.

По словам Лиззо, похудеть ей удалось исключительно благодаря диете и спорту. Рэперша принципиально не стала использовать для этих целей различные препараты и не ложилась под нож пластического хирурга. Звезда поделилась, что захотела похудеть ради того, чтобы иметь возможность активно выступать на сцене и устраивать грандиозные шоу для поклонников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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