Похудевшая на 45 кг рэперша Lizzo показала фигуру и рассказала, как сбросила лишний вес

Звезда захотела стать стройной ради работы. Лиззо (Lizzo) в течение последнего года занималась здоровьем и фигурой. Артистка решила кардинально поменять образ жизни и отказалась от вредных привычек, тяжёлой еды и стала заниматься в спортивном зале. У себя в блоге она показала результат упорной работы над собой – Лиззо удалось сбросить 45 килограммов.

Рэперша Lizzo Фото: Из личного архива Lizzo

Если вы читаете это, то просто запомните, что вы можете всё, что захотите! Сосредоточьтесь, и всё получится, — написала звезда у себя в блоге.

По словам Лиззо, похудеть ей удалось исключительно благодаря диете и спорту. Рэперша принципиально не стала использовать для этих целей различные препараты и не ложилась под нож пластического хирурга. Звезда поделилась, что захотела похудеть ради того, чтобы иметь возможность активно выступать на сцене и устраивать грандиозные шоу для поклонников.

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