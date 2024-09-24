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Джейн Фонда поразила публику роскошным выходом на подиум в Париже

Джейн Фонда поразила публику роскошным выходом на подиум в Париже
Джейн Фонда
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86-летняя актриса произвела настоящий фурор. Седьмой год подряд одновременно с Неделей моды в Париже прошло модное шоу L’Oreal Paris. В нём приняли участие Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Ева Лонгория и другие звёзды, а главной героиней вечера стала двукратная обладательница премии «Оскар» Джейн Фонда.

Джейн Фонда

Джейн Фонда

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Голливудская дива появилась в парижском Дворце Гарнье в роскошном серебристом тренче, украшенном сотнями пайеток, а дерзким дополнением наряда стали кроссовки. Фонда оказалась одной из немногих, кого строгие ценители высокой моды одарили оглушительными овациями.

Уже много лет Джейн является музой бренда L’Oreal Paris. Её называют иконой стиля, легендой и обладательницей безупречного вкуса. Из года в год актриса становится участницей самых громких модных мероприятий и выходит на подиум в качестве модели.

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