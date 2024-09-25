Инфекционист рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

Инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков пояснил, что грипп начинается внезапно. Как отметил врач в беседе с РИА-Новости, это и отличает его от ОРВИ.

Грипп проявляется резко: с высокой температурой, ломотой в теле, головной болью и общей слабостью. Симптомы начинаются одновременно, и человек может точно сказать, когда заболел.

Кашель возникает на вторые-третьи сутки и становится болезненным, поскольку вирус поражает трахею. Насморк и боли в горле при гриппе обычно умеренные. Среди возможных осложнений: пневмония и бактериальные инфекции, такие как тонзиллит и синусит.

Инфекционист отметил, что для эффективного лечения заболевания существуют противовирусные препараты, которые лучше всего принимать в первые 1-3 дня после появления симптомов. Он рекомендовал сдавать тесты на вирус для подтверждения диагноза.

Андрей Поздняков подчёркнул, что антибиотики при гриппе следует назначать только по необходимости, так как они не действуют на вирус.

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