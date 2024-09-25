В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошёл полумарафон «Северная столица»

Участие в забеге приняли около 9 тысяч атлетов. 22 сентября в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз состоялся СПБ полумарафон «Северная столица». Его участники пробежали по центру города в рамках дистанций на 21,1 км и 10 км, а также командной эстафеты.

В этом году на старт полумарафона вышли сразу семь беговых сообществ Северной столицы. Накануне старта, 20 сентября, они приняли участие в паблик-токе «Беговые школы vs. Беговые коммьюнити. Развитие бегового движения в Санкт-Петербурге».

Старт и финиш полумарафона находились в самом сердце города – на Дворцовой площади, а маршрут обеих дистанций и командной эстафеты был проложен через четыре центральных района Северной столицы. На маршруте бегунов ждало около 10 знаковых достопримечательностей, 10 знаменитых петербургских мостов и 9 живописных набережных.

Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» — 2024

21,1 км

Мужчины

Неделин Дмитрий, 1:02.45 – рекорд соревнований; Бякин Ярослав, 1:03.48; Реунков Алексей, 1:06.06; Патраков Алексей, 1:06.19; Бурцев Артур, 1:07.36.

Женщины

Седова Елена, 1:15.08; Обручкова Зинаида, 1:17.38; Захарова Наталья, 1:18.16; Сокунова Екатерина, 1:18.39; Ерохина Ольга, 1:20.38.

10 км

Мужчины

Ахмадеев Ринас, 0:29.07 – рекорд соревнований; Звонов Сергей, 0:30.07; Лейман Андрей, 0:30.13.

Женщины

Аплачкина Светлана, 0:32.10; Тонких Майя, 0:35.08; Каменева Софья, 0:35.24.

Эстафета для всех желающих

Колючие старты, 1:11.54; «Сэгз», 1:14.21; Под адреналином в эндорфинах, 1:14.45.

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