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В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошёл полумарафон «Северная столица»

В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошёл полумарафон «Северная столица»
Полумарафон «Северная столица»
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Участие в забеге приняли около 9 тысяч атлетов. 22 сентября в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз состоялся СПБ полумарафон «Северная столица». Его участники пробежали по центру города в рамках дистанций на 21,1 км и 10 км, а также командной эстафеты.

В этом году на старт полумарафона вышли сразу семь беговых сообществ Северной столицы. Накануне старта, 20 сентября, они приняли участие в паблик-токе «Беговые школы vs. Беговые коммьюнити. Развитие бегового движения в Санкт-Петербурге».

Старт и финиш полумарафона находились в самом сердце города – на Дворцовой площади, а маршрут обеих дистанций и командной эстафеты был проложен через четыре центральных района Северной столицы. На маршруте бегунов ждало около 10 знаковых достопримечательностей, 10 знаменитых петербургских мостов и 9 живописных набережных.

Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» — 2024

21,1 км

Мужчины

  1. Неделин Дмитрий, 1:02.45 – рекорд соревнований;
  2. Бякин Ярослав, 1:03.48;
  3. Реунков Алексей, 1:06.06;
  4. Патраков Алексей, 1:06.19;
  5. Бурцев Артур, 1:07.36.

Женщины

  1. Седова Елена, 1:15.08;
  2. Обручкова Зинаида, 1:17.38;
  3. Захарова Наталья, 1:18.16;
  4. Сокунова Екатерина, 1:18.39;
  5. Ерохина Ольга, 1:20.38.

10 км

Мужчины

  1. Ахмадеев Ринас, 0:29.07 – рекорд соревнований;
  2. Звонов Сергей, 0:30.07;
  3. Лейман Андрей, 0:30.13.

Женщины

  1. Аплачкина Светлана, 0:32.10;
  2. Тонких Майя, 0:35.08;
  3. Каменева Софья, 0:35.24.

Эстафета для всех желающих

  1. Колючие старты, 1:11.54;
  2. «Сэгз», 1:14.21;
  3. Под адреналином в эндорфинах, 1:14.45.

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