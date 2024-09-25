В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошёл полумарафон «Северная столица»

Участие в забеге приняли около 9 тысяч атлетов. 22 сентября в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз состоялся СПБ полумарафон «Северная столица». Его участники пробежали по центру города в рамках дистанций на 21,1 км и 10 км, а также командной эстафеты.
В этом году на старт полумарафона вышли сразу семь беговых сообществ Северной столицы. Накануне старта, 20 сентября, они приняли участие в паблик-токе «Беговые школы vs. Беговые коммьюнити. Развитие бегового движения в Санкт-Петербурге».
Старт и финиш полумарафона находились в самом сердце города – на Дворцовой площади, а маршрут обеих дистанций и командной эстафеты был проложен через четыре центральных района Северной столицы. На маршруте бегунов ждало около 10 знаковых достопримечательностей, 10 знаменитых петербургских мостов и 9 живописных набережных.
Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» — 2024
21,1 км
Мужчины
- Неделин Дмитрий, 1:02.45 – рекорд соревнований;
- Бякин Ярослав, 1:03.48;
- Реунков Алексей, 1:06.06;
- Патраков Алексей, 1:06.19;
- Бурцев Артур, 1:07.36.
Женщины
- Седова Елена, 1:15.08;
- Обручкова Зинаида, 1:17.38;
- Захарова Наталья, 1:18.16;
- Сокунова Екатерина, 1:18.39;
- Ерохина Ольга, 1:20.38.
10 км
Мужчины
- Ахмадеев Ринас, 0:29.07 – рекорд соревнований;
- Звонов Сергей, 0:30.07;
- Лейман Андрей, 0:30.13.
Женщины
- Аплачкина Светлана, 0:32.10;
- Тонких Майя, 0:35.08;
- Каменева Софья, 0:35.24.
Эстафета для всех желающих
- Колючие старты, 1:11.54;
- «Сэгз», 1:14.21;
- Под адреналином в эндорфинах, 1:14.45.
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