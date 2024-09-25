В Роспотребнадзоре назвали семь обманчивых ЗОЖ-продуктов

Специалисты перечислили неожиданные продукты, которые маскируются под полезные. Роспотребнадзор составил топ-7 обманчивых ЗОЖ-продуктов.

Сладкие йогурты и творожки. В них много сахара, что ставит под сомнение их диетические свойства. Соки и нектары. Пакетированные соки содержат мало витаминов, но часто в них присутствует большое количество добавленного сахара для улучшения вкуса. Обезжиренные молочные продукты. Удаление жира снижает усваиваемость кальция. Также в такие товары нередко добавляют сахар для улучшения вкуса. Мюсли. Такой покупной продукт, как правило, содержит много сахара и жира, а заявленное количество орехов и сухофруктов может не соответствовать истине. Лучше всего готовить мюсли самостоятельно. Каши быстрого приготовления. Такие продукты обычно подвергаются сильной обработке и содержат множество добавок, что снижает их питательную ценность. Протеиновые батончики. Производители часто занижают калорийность и содержание углеводов. Продукты без глютена. Они нередко содержат заменители, которые могут увеличить количество быстрых углеводов и снизить уровень белка.

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